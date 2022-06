Im Westen was Neues

An den Wohnbereich schließt sich ein kleines Arbeitszimmer an. Die neutrale Gestaltung lenkt nicht ab und fördert so die Konzentration, ein bodentiefes Fenster sorgt für genügend Helligkeit während der Arbeit. Als Inspirationsquelle dient die außergewöhnliche Wandgestaltung in Form von Jagdtrophäen. Die beiden Tierschädel samt Geweihen kommen an der schlichten, weißen Wand schön zur Geltung. Was neben ansprechender Dekoration sonst noch die Konzentration im Arbeitszimmer fördert, erfahrt ihr in unseren 10 Tipps fürs Home Office.