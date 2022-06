Stauraum in der Küche

Töpfe, Teller, Schalen, Schüsseln, Besteck und Gläser: Wenn in der Küche Stauraum fehlt, haben es Chaos und Unordnung leicht. Um schwindelerregende Porzellantürme, eingestaubte Weingläser und einen schmuddeligen Studenten-WG-Look zu vermeiden, sollte man also bei der Küchenplanung von Anfang an großzügig Stauraum einplanen beziehungsweise wissen, wie man mit ein paar cleveren Tricks ganz geschickt Platz dazu gewinnen kann. Wenn das Ganze dann noch optisch so gut aussieht wie auf unseren Beispielfotos, macht das Kochen doch gleich doppelt so viel Spaß.