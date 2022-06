5 Energiesparhäuser, mit denen wir dem Klimawandel den Kampf ansagen

Mit Unterstützung des Bundesamtes für Energie (BFE) wurde erstmals die eigens entwickelte und patentierte Erfindung als 44 qm große Solarwand in der Südfassade eingesetzt. Das macht dieses Energiesparhaus tatsächlich zu etwas ganz Besonderem. Die Solarwand stellt einen Quantensprung bezüglich der Effizienz, des Komforts, der Kosten und der Gestaltung innerhalb der Solararchitektur dar.

Erstmals in der Solartechnik wurden alle vier erforderlichen Komponenten in einem Gebäudeelement integriert. Wegweisend an dieser Erfindung ist der Latentspeicher. Dieser hat die Eigenschaft, dass das eingeschlossene Material, in diesem Fall ein spezielles Paraffin, bei Raumtemperatur schmilzt und gefriert. Die solare Energie lädt zuerst die Speichermasse auf, bevor die thermische Energie als angenehme Strahlungswärme mit einer Phasenverschiebung an den Innenraum abgegeben wird. Diese Solarwand hat neben den physikalischen Vorteilen auch einen ausgesprochen sinnlichen Reiz. Die Interaktion mit der Außenwelt wird im Innenraum durch die Helligkeit der Wand spürbar. Die mechanische Lüftung wird durch eine kleine, effiziente Luft-Luft-Wärmepumpe ergänzt, so dass die restliche Energie der Fortluft völlig ausgeschöpft wird.

Hier konnte ein Energiesparhaus auf höchstem Niveau realisiert werden.