Balkon einrichten: Die coolsten Ideen

Balkon einrichten heißt immer auch an die Bepflanzung zu denken. Welche Pflanzen gedeihen mehr in der Sonne, welche im Schatten? Urban Gardening bleibt weiterhin in großen Städten ein Kult. So wie hier in London wird auch in vielen anderen europäischen Städten die Natur wieder zurück geholt. Im modernen Stil wurde hier eine Dachterrasse bepflanzt. In steinernen Beeten wachsen die Pflanzen prächtig. Und durch die unterschiedliche Anordnung in der Höhe und die Terrakottafarbe erhält dieses Dach eine natürliche Anmutung.