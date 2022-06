Wände streichen: Ideen für jeden Raum

Insbesondere, wenn Veränderungen im Leben anstehen, möchte man dies auch äußerlich sichtbar machen. Eine neue Frisur, neue Kleidung oder eine komplett neue Wandfarbe. Wir geben euch tolle Ideen und zeigen, mit welchen Farben ihr eure Wände streichen könnt.

Wenn ihr eure Wände streichen wollt, solltet ihr erstmal überlegen, ob ihr auch Ideen braucht, um eure Möbel zu verändern. Wenn die Möbel so stehen bleiben sollen, könnte es euch auf neue Ideen bringen, wenn ihr schaut, welchen Farbklassen die Farben der Möbel normalerweise zugeordnet werden. Um neuen Schwung in eure Wohnung zu bringen, könnt ihr euch also eine Menge Ideen bei den Designern abschauen, um eure Wände zu streichen. Es gibt zum Beispiel verschiedene Farbfächer, auf denen sich ablesen lässt, welche Farben zueinander passen. Da könnt ihr euch super inspirieren lassen, wenn ihr eure Wände streichen wollt. Viele Ideen werdet ihr bekommen, wenn ihr euch eure Wände mit dem Pantone-Fächer, dem HKS-Farbfächer oder den Volltonfächern in diesen Tönen vorstellt und sie gedanklich mit euren Möbeln abstimmt.

Wer diese Fächer nicht zur Hand hat, kann auch im Baumarkt viele verschiedene Farbkarten erhalten. Auch hier werdet ihr schnell feststellen können, mit welchen Farben ihr eure Wände streichen könnt und euch zu ganz besonderen Ideen inspirieren lassen.

Um eure Wände im richtigen Look zu streichen oder auch einfach nur, um Ideen zu sammeln, kann es euch auch helfen, wenn ihr kleinere Verpackungen mit der Farbe kauft, an die ihr denkt. Oft sieht es in der Realität doch ganz anders aus. Die Farben sind an eurer Wand heller oder dunkler als gedacht. Daher ist es ganz wichtig, wenn ihr Wände streichen wollt, dass ihr eure Idee der Farbwahl vorher ganz praktisch mal austestet.