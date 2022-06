Kontraste bringen Leben in die Bude

Gegensätze ziehen sich an. Kein Wunder, denn eine allzu homogene Einheitlichkeit kann schnell ganz schön langweilig und monoton wirken. Wer seiner Wohnung oder seinem Haus Persönlichkeit und individuellen Charme schenken will, kann mit unkonventionellen Kombinationen eindrucksvolle Zeichen setzen. Egal, ob man nun Farbe ins Spiel bringt, mit Texturen und Materialien spielt oder verschiedene Stilrichtungen mixt – Kontraste bringen Leben ins Zuhause und ein ganz besonderes Flair in jedes Zimmer.