Heavy Metal – Metallischer Look fürs Zuhause

Die Ton-in-Ton-Idee funktioniert auch beim Metallic-Look, wie hier beeindruckend gezeigt wird: Die Tapete in metallischem Grau harmoniert perfekt mit dem Sessel in glänzender Silber-Optik. Und wie gut, dass nicht alles, das metallisch aussieht, aus Metall ist – so ist auch die Bequemlichkeit nicht in Gefahr.