Kraftvoll, frisch und strahlend, aber dabei auch stilsicher, elegant und herrlich vielseitig – all dies ist die sommerliche Trendfarbe Koralle, die zurzeit einfach überall zu finden ist, ob in der Mode oder in unseren vier Wänden. Wir haben die überaus gelungene Mischung aus Orange und Pink mal genauer unter die Lupe genommen und festgestellt, dass man mit ihr wirklich alles machen kann. Koralle wirkt großflächig genauso eindrucksvoll wie in kleinen Dosen, passt zu klassisch-eleganten Wohnkonzepten ebenso gut wie zu minimalistisch-modernen Looks oder eklektischen Stilbrüchen. Ob in Form eines Möbelstücks, als Tapete an der Wand oder auf kleinen, aber feinen Accessoires - mit Koralle schafft man zuhause eine ganz besondere Atmosphäre.