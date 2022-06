Die zweite Chance für ein Bauernhaus

Neben einer behutsamen Sanierung standen auch gehobene Anforderungen an eine moderne Haustechnik im Fokus der Planung. Man entschied sich, im Kellergeschoss einen Technikraum mit einer Pelletheizung zu integrieren. Für viel Komfort sorgt eine Fußbodenheizung in den Bädern.

In der Stube wurde der Kachelofen, der noch von damals stammt, saniert und stellt somit eine Verbindung zur Vergangenheit dar. Auch im Flur und in den Verkehrsflächen dominiert Holz das Innenleben und verströmt einen urigen Charme. An der Brüstung wurde eine vertikale Glaswand eingesetzt, die die historische Wand an der Treppe in Szene setzt.