Das kleine Schwarze mit Wow-Effekt

Von saftigem Grün umrahmt, thront auf dem Rand einer Klippe dieses exklusive Einfamilienhaus. Der kubische Bau verdankt seine Einzigartigkeit aber nicht nur der fantastischen Lage, sondern vor allem auch seiner schwarzen, glänzenden Fassade. Viele Architekten hielten eine Konstruktion so dicht am Wasser auf den Felsen für zu anspruchsvoll. Die Experten von The Manser Practice Architects + Designers aber waren risikofreudig und errichteten ein Traumhaus in bester Lage. Wie gut sich der schwarze Würfel in die Natur einpasst und ob sein Interieur genauso schwarz ist, sehen wir uns jetzt einmal genauer an.