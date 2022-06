Ein Holzhaus am Meer

Das Holzhaus am Strand ist zwar nicht komplett auf Stelzen gebaut wie die typischen Pfahlbauten, die man direkt am Meer oft vorfindet, aber es erinnert vom Stil her sehr an solche Häuser. Die Verkleidung aus Holz und das hell gedeckte Zeltdach geben dem Haus seinen charakteristischen Look. Der über zwei Seiten verlaufende Balkon ist ganz klar ein Highlight. Ganz ohne kratzenden Sand lässt sich hier der Blick auf das Meer, sein typisches Rauschen und das Sommerwetter genießen.