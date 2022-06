Loft in einem ungewöhnlichen Gewand

Der industrielle Charakter ist in all den Räumen deutlich spürbar und rührt ganz besonders von den Materialien her. Der Rohbau wurde mit einem Wand-Deckenplatten-System in Ortbeton errichtet. Die Decken wurden sichtbar gelassen und versprühen den typischen Loftcharakter. Zur linken Seite kann man den Balkon erkennen, der sich in zwei Bereiche gliedert und sowohl Loggia als auch Balkon in einem ist. So kann man sogar bei regnerischem Wetter den beliebten Außenraum nutzen.