Beton erobert Einfamilienhaus

Wenn man auf der Suche nach modernen Einfamilienhäusern ist, kommt man an Bildern von kubischen Bauten nicht vorbei. Denn das besonders geradlinige Design wird immer beliebter. Die Bauherren eines Einfamilienhauses in Bachern am Wörthersee entschieden sich ebenfalls für solch eine moderne Architektur.

Realisiert wurde das Traumhaus der Bauherren von gramming rosenmüller architekten. Das in München ansässige Architekturbüro wird von den beiden Diplom Ingenieuren Birgit Rosenmüller und Oliver Gramming geleitet. Die Aufnahmen des Fotografen Martin Kreuzer erlauben es uns, einen virtuellen Rundgang durch das stylishe Haus zu machen.