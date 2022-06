Komfortable und stilvolle Studio-Wohnung

Gleich dem Sofa des Wohnbereichs zeigt sich auch das Bettgestell im Schlafzimmer in einem natürlichen Ton sowie mit angerauter Oberfläche, was zusätzlich für Gemütlichkeit sorgt. Die gestreifte Tagesdecke in verschiedenen Blautönen schafft Frische und die unterschiedlich großen Bilderrahmen in Schwarz und Weiß über dem Kopfende sind eine schöne Dekorationsidee, die nicht viel Aufwand bedarf, aber einen tollen Effekt erzielt. Zusätzlich in Szene gesetzt wird das Arrangement durch das ausgeklügelte Beleuchtungssystem, das sich entlang der gesamten Decke zieht und eine beliebige Ausleuchtung ermöglicht.

Der Strich in der Mitte des Bildes deutet nicht etwa auf die Zusammensetzung zweier Fotos hin, sondern ist die Stelle, an der die Verglasungen aufeinander treffen. Dies sehen wir uns im folgenden Bild einmal genauer an.