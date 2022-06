Klassischer Klinker neu interpretiert

Fast schon parkähnlich gliedert sich der Garten an. Das Grundstück ist sehr großzügig und von einer starken Topografie geprägt. So war es möglich, den Bau mit abtreppenden Naturmauern und einer extensiven Vegetation zu rahmen. So entsteht ein fantastisches Zusammenspiel von Haus und Garten. Von weiter weg betrachtet, erkennt man sehr schön die Gesamtausmaße des L-förmig angelegten Baus. Von zwei Hauswänden eingefasst, findet sich die Terrasse in zentraler Lage. Sie ist von Küche und Essbereich zugänglich und mit stilvollen Loungemöbeln ausgestattet.