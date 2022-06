5 x Luxus pur in einer Traumvilla

Die Form des Anbaus orientiert sich am Originalbau und passt sich an die Dachform an. In Hommage an die Bauzeit werden die prägenden Elemente der 50er Jahre, wie die schräg ausgestellten Pfeiler, die großzügige Glasfassade und die filigranen Geländer aufgenommen. Die interessante Streifenstruktur unterhalb der Verglasung gibt der Fassade einen verspielten Touch. Schlanke Vorsprünge und auskragende Terrassen dominieren die Gesamtansicht.