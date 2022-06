Freigelegt: Backsteinwände mit herbem Charme

Freigelegte Backsteinwände verleihen jeder Wohnung einen rustikalen und monumentalen Charme. Nicht nur in Altbauten, Landhäusern und Lofts machen solche unverputzten Wände eine Menge her. Auch stinknormale Bäder, Reihenhausschlafzimmer und Ein-Raum-Apartments profitieren vom ganz eigenen Charakter dieser Gestaltungsmöglichkeit. Denn exponierte Backsteinwände bringen Kreativität und Originalität ins Haus und lassen sich auf viele verschiedene Arten stylen, in Szene setzen und in das vorhandene Wohnkonzept einbinden.