Diese Wohnideen solltest du 2016 unbedingt ausprobieren

Zugegeben, wir zeigen in den Beispielen unserer Experten Einrichtungsoptionen, die beeindrucken, doch das Spiel mit Farbe erfordert Mut. Den umgesetzten Wohnideen darf man diesen Mut aber auch ansehen. Ihr könnt euch vorab in Gedanken mit möglichen Farbkompositionen beschäftigen oder euch in künstlerischem Eifer direkt ans Werk machen, um Möbel zu verrücken, zu ersetzen oder anzumalen. Als Faustregel solltet ihr euch dabei das Bild unseres Experten vor Augen halten, der mit präsentiertem Wohnzimmer beweist, dass nur der ausgewogene Farbmix überzeugt. Ganz einfach gelingt es, wenn ihr euch an drei Farbtöne haltet, wovon eine Nuance Grau darstellt. Diese Farbe neutralisiert jede noch so eigentümliche Idee zur Farbgestaltung und macht sie für den Sehsinn automatisch attraktiv. Unter der farbenfrohen Bildercollage, deren Rahmen das Gelb des Sessels aufnehmen, wirkt das schwarz-graue Sofa als Ruhepol, der die Wirkung all dieser Farben mildert.