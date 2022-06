Einrichtungstipps für rustikale Küchen

Ziegelwände in eurer rustikalen Küche haben einen entscheidenden Vorteil: sie stellen die perfekte Kombination aus einer ansprechenden Optik, einem ursprünglichen Stil und warmen Farben dar. An welchen Stellen ihr die Ziegelwände genau einsetzt, bleibt selbstverständlich euch und eurem persönlichen Geschmack überlassen. Während manche Fans der rustikalen Einrichtung sich in diesem Zusammenhang für die Gestaltung einer kompletten Ziegelwand entscheiden, setzen andere mit dem beliebten Stilmittel bewusst Akzente an Fenstern oder im Bereich des Herdes. Einfache Verschmutzungen lassen sich in der Regel übrigens vollkommen unkompliziert von den Ziegelsteinen abbürsten. Circa viermal im Jahr solltet ihr euch dennoch die Zeit nehmen, die Steine gründlich, beispielsweise mit einfachem Reiniger, zu säubern. Auch wenn Schmutz und Staub hier in der Regel weitestgehend „unsichtbar“ sind, solltet ihr immer bedenken, dass –gerade in der Küche- ein Standardmaß an Hygiene gegeben sein sollte. Wie ihr mehr Ordnung in eure Küche bringen könnt, erfahrt ihr hier!