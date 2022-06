Die schönsten Feuerstellen für moderne Häuser

Gerade jetzt, wo es draußen so kalt ist, gibt es nichts Gemütlicheres, als am warmen Ofen zu sitzen und gemeinsam eine Tasse heißen Tee oder Kaffee zu trinken. Seid ihr auf der Suche nach der passenden Feuerstelle, die eine wohlig-warme Atmosphäre in euer Zuhause bringt? Moderne Kaminöfen erfüllen längst nicht mehr nur eine wärmende Funktion. Sie sind auch echte Eyecatcher im Wohnbereich. Doch einen kleinen Haken gibt es: Feuerstellen fürs Eigenheim gibt es in Hülle und Fülle in den unterschiedlichsten Variationen und Preisklassen. Da fällt einem die Wahl gar nicht so einfach. Je nach Material, ob aus Sandstein, Granit oder Ziegel, entfalten Kaminöfen eine ganz unterschiedliche Wirkung im Wohnraum. Nicht nur der optische Aspekt zählt bei der Wahl des richtigen Kaminofens. Es gibt auch einige weitere Dinge zu beachten: Welchen Zweck soll die Feuerstelle erfüllen? Welche Sicherheits- und Baumaßnahmen sind notwendig? Und wie einfach oder kompliziert ist die Wartung? Wir versuchen euch ein paar hilfreiche Antworten auf diese zentralen Fragen zu geben.