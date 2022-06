Das Hochglanzhaus

In Empfang genommen, wird man von dieser einzigartigen Fassade, die wie ein glänzender Fels aus der Straße herauswächst. Die vertikalen Flächen wurden mit Basaltsteinplatten verkleidet, die in der Sonne in den buntesten Farben erstrahlen. Der Bau setzt sich aus geometrischen Formen zusammen, die wie ein Kristall wirken. Der Eingang lagert nach hinten versetzt. Die Tür wurde aus hochwertigem Walnussholz gefertigt und offenbart sich absolut konträr zu der Fassade. Von der Straße, die gen Norden ausgerichtet ist, präsentiert sich das Einfamilienhaus völlig introvertiert.

Höchste Zeit also, sich die südliche Seite anzusehen, die ein ganz anderes Gesicht offenbart.