Vorher-Nachher: Traumhafte Verwandlung einer 36 Quadratmeter Wohnung

Was für eine Verwandlung! Kaum zu glauben, dass es sich hierbei um denselben Raum handelt. Die Wohnung entspricht einer Einraumwohnung und hält schlafen, wohnen und essen in einem Zimmer bereit. Die Experten haben jeden Bereich für sich gekonnt herausgearbeitet und mit Besonderheiten ausgestattet. Dabei bildet die Glas-Eisen-Konstruktion zwischen Wohn- und Schlafbereich einen wirklich tollen Blickfang. Das Gestell dient nicht nur als Raumtrenner, sondern zugleich als dekoratives Element. Je nach Bedarf an Privatsphäre kann die luftige Trennwand mit einem Vorhang zugezogen werden, was Flexibilität schafft. Der Wohnbereich wirkt überaus erfrischend und einladend, überzeugt dieser doch mit einem Mix aus Mobiliar im Retro-Stil und zeitgemäßem Design. Der alte Fußboden musste komplett weichen und wurde durch schöne Holzdielen ersetzt. Zusammen mit den in Weiß getauchten Wänden ergibt dies eine harmonische Kombination. Bereits in diesem Bild zu sehen ist die Kochinsel der Küche, doch dazu gleich mehr.