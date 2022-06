Zeitlose Wohntrends: Marmor, Stein und Beistelltisch

Ihr habt schon lange keine Möbel mehr gerückt, aber es juckt euch in den Fingern? Dann haben wir einen Vorschlag für euch: Lasst euch von uns mit angesagten Wohntrends inspirieren.

Es ist an der Zeit, sich zu verlieben, und zwar in warme und freundliche Farben sowie in natürliche Materialien zeitlosen Charakters, die es sich bei euch gemütlich machen wollen. Holz, Papier, Stein, Beton und Metalle wie Kupfer und Messing stehen dabei im absoluten Mittelpunkt und wollen unbedingt zu einem sinnlichen Miteinander kombiniert werden. Das Tolle daran ist, dass man diese Materialien sowohl bei Designern als auch auf die Schnelle im Baumarkt nebenan finden kann und der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Zwei weitere Trends, die Hand in Hand gehen, sind das Upcycling von alten Gegenständen und Möbeln und der Dauerbrenner Vintage, wobei in diesem Jahr besonders die 50er- bis 70er-Jahre im Vordergrund stehen. Zudem kommt ihr voll auf eure Kosten, wenn ihr auf großzügige, florale Muster und prägnante Farben steht. Wir zeigen euch, was uns zur Zeit so richtig ins Schwärmen bringt!