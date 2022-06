Ein ganz besonderer Kubus mit viel Atmosphäre

Wie so oft ist die Rückseite des Hauses eigentlich auffälliger als die Front. Fast sieht es so aus, als lagere der eigentliche Baukörper auf einem Konstrukt aus fragilem Glas. So wird eine ganz besondere Optik geschaffen. Durch die Auskragung des Obergeschosses entsteht darunter eine überdachte Terrasse, die so auch bei Regen genutzt werden kann und vor zu starker Sonneneinstrahlung schützt. Der Garten wurde zum Großteil mit einer pflegeleichten Rasenfläche gestaltet, im vorderen Bereich kommen dank Trampolin auch Kinder auf ihre Kosten. Die hohen Mauern garantieren Privatsphäre und schirmen neugierige Blicke ab.