Kleines Haus mit großer Überraschung

Was für eine professionelle Küche! Hier fehlt es weder an Technik, noch an Komfort. Besonders praktisch sind die etlichen Schubladen, in denen sich sämtliches Geschirr und Kleinkram verstauen lassen. Selbstverständlich wurde der Boden mit Naturstein ausgestattet. Seine glänzende Optik frischt den dunkelblauen Look der Küche etwas auf.