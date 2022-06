Alte Liebe rostet nicht

Die Nebenbauten wurden vom Haupthaus getrennt und zu zwei selbstständigen Häusern mit je drei Zimmern umgebaut. Um den traditionellen Look behalten zu können, aber die Innenräume dennoch nicht zu altbacken wirken zu lassen, wurden die Holzbalken weiß gestrichen. So verschmelzen sie mit der restlichen Wand anstatt wie normalerweise dazu in Kontrast zu stehen. Boden und Decke sind klassisch in Holz gehalten.