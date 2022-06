Worauf sollte ich bei einer Wohnungsbesichtigung achten?

Das erste was ihr machen solltet, schon bevor die Wohnungsbesichtigung stattgefunden hat, ist die Gegend zu überprüfen, in der sie gelegen ist. Kennt ihr die Gegend und wisst was auf euch zukommt? Oder seid ihr neu in der Stadt und müsst erst einmal herausfinden, welche Vor- und Nachteile die verschiedenen Städtteile haben? Zudem könnt ihr erkunden, ob das Haus in der Nähe von Bahnschienen, Schulen oder anderen Einrichtungen liegt, bei denen tagsüber oder nachts ein gewisser Lärmpegel vorprogrammiert ist. Natürlich kommt es ganz darauf an, wie hoch oder niedrig eure Schmerzgrenze ist, wie gut die Wohnung isoliert ist und ob andere, tolle Aspekte den eher negativen Punkt ausgleichen können. Am besten ist es, wenn ihr euch eine Pro- und Kontraliste anlegt, in der ihr alle positiven und negativen Punkte eintragen könnt. So könnt ihr euch am Ende klar darüber werden, ob ihr euch für die Wohnung bewerben wollt oder nicht.