6 geniale Ideen, um die Waschmaschine im Bad zu verstecken

Im Gegensatz zu Kühlschränken und Küchenherden – die es mittlerweile in tollen Designs gibt und die sich nahtlos und dekorativ in die Umgebung einfügen – haben sich Waschmaschinen in den letzten 20 Jahren optisch nicht großartig verändert. Sie sind immer noch Waren, die nicht in Schönheit glänzen. So kommen sie in den meisten Häusern in den Keller, doch nicht jedem ist dies möglich und praktisch ist es oftmals auch nicht. Daher landen sie auch oft im Badezimmer, auch wenn sie dort ebenfalls keine gute Figur abgeben. Um das Gesamtbild im Bad trotzdem schön zu halten, wird also oftmals nach einem geeigneten Versteck für die sperrige Waschmaschine gesucht. Bevor man die Maschine aber irgendwo hinstellt, sollte man unbedingt einige Punkte beachten.

Zuerst sollte einkalkuliert werden, dass Waschmaschinen reparaturbedürftig werden können oder auch mal ausgetauscht werden müssen. Wird die Waschmaschine in eine passende Nische gestellt, sollte sie im Bedarfsfall auch ohne Probleme wieder herausgezogen werden können. Wer einen Toplader kauft, muss auch die Größe der Öffnungstür berücksichtigen, damit die Maschine auch tatsächlich befüllt werden kann. Was banal klingt, wird dann zum Problem, wenn für Wäschekorb und Mensch vor der Frontlader-Maschine nicht mehr genügend Platz zur Verfügung steht.