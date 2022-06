Designhaus mit Wellnessfaktor

Das Haupthaus besteht aus mehreren, sich ergänzenden Kuben, was ihm einen sehr modernen Charakter verleiht. Jeder Würfel unterscheidet sich in Material und Farbe von den anderen, was die Betrachtung der Außenfassade sehr spannend macht. Die Farbpalette reicht von Grau über Beige zu Weiß und lässt das Anwesen sehr gepflegt aussehen. In Südwestausrichtung öffnet sich eine große Verglasung, sodass Innen und Außen miteinander verschmelzen können. Große Fenster bieten einen schönen Blick auf die Landschaft.