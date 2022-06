Schöne Schlafzimmer Ideen

Das Schlafzimmer ist mitunter der wichtigste Ort im Haus. Denn gerade, wenn man berufstätig und tagsüber viel unterwegs ist, sollte man hier in jedem Fall zur Ruhe kommen und Kraft für den neuen Tag tanken können – und das geht nun mal nicht, wenn der Raum so stiefmütterlich behandelt wird, dass hier gar keine gemütliche Atmosphäre aufkommen kann. Bestenfalls sollte die Entspannung sogar schon in dem Moment einsetzen, in dem man das Schlafzimmer betritt. Was es dafür braucht und wie man trotz Gemütlichkeits-Prämisse einen ganz persönlichen Stil in sein Schlafgemach bringt, das zeigen diese wundervoll kreativen Beispiele unserer Experten - ganz egal, ob man es zu Hause nun lieber ausgefallen oder schlicht mag: