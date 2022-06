homify 360°: Ein Haus mit Mehrwert: Das Sommerhaus PIU

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

In dem Grundriss des PIU 65 sind ein Wohn- sowie ein Ess- und Kochbereich, zwei Schlafzimmer und ein Bad vorgesehen. Mit einer Schiebetür lässt sich beispielweise das Schlafzimmer vom Küchenbereich abgrenzen. Da so für genügend Privatsphäre gesorgt ist, eignet sich dieses Haus auch ideal als Gästeunterkunft.

Neben dem Wohnraum steht jedem Sommerhaus noch eine mindestens 35 Quadratmeter große Terrasse zur Verfügung. Diese ist teilweise überdacht, so dass man dort in der Mittagssonne Zeit verbringen kann. Je nach Größe des Objekts hat man in einem oder zwei Abstellräumen außerhalb des Hauses die Möglichkeit, Gartengeräte und sonstiges Hauszubehör zu verstauen.