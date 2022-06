Ein Haus wie ein Fels in der Brandung

Und hier wird auch schon das Geheimnis gelüftet: Der Essbereich schließt ebenso an die Küche an, die nach Belieben durch Schiebetüren verschlossen werden kann. Dieses besondere Detail erlaubt Flexibilität und gleichzeitig räumliche Gestaltungsfreiheit. Holz dominiert vor allem die Inneneinrichtung des Hauses und zeigt sich sowohl im Mobiliar sowie in der Wand- und Deckenverkleidung. Die indirekten Beleuchtungen betonen die glänzenden Oberflächen des Holzes auf beeindruckende Weise und tauchen die Räumlichkeiten in ein ganz besonderes Licht.