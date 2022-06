Beton im Garten – und wie man ihn los wird

Die Entscheidung ist gefallen, der Beton muss weg! Die ersten Überlegungen gelten natürlich der notwendigen Arbeitskraft, den Kosten und der zu investierenden Zeit. Natürlich hängt die Beantwortung dieser Fragen vor allem vom Volumen des zu entfernenden Betons ab. Um eine Fläche wie auf dem Bild oben von altem Betonboden zu befreien, benötigt man in etwa ein bis zwei Tage – auch wenn Profis dafür beauftragt werden. In 99% der Fälle muss man außerdem auch mit Hilfe spezieller Werkzeuge und Maschinen wie Presslufthammer oder Bagger arbeiten, um den Betonboden aufzubrechen. Das heißt, die Anmietung solcher Gerätschaften sollte sowohl zeitlich als auch finanziell in jedem Fall bei den Planungen berücksichtigt werden.

Weiterhin muss sichergestellt sein, dass keine wichtigen Leitungen für Gas, Wasser oder Elektrizität unterhalb des Bodens verlaufen, die unter Umständen bei der Aktion Schaden nehmen könnten. Im Zweifel kann man dazu auch bei seinem Gemeinderat nachfragen und sich letzte Sicherheit über den Verlauf solcher Leitungen geben lassen. Weiterhin sollte man bei der Beauftragung einer Firma für den Abriss stets bedenken, dass diese sicher Interesse daran hat, nicht nur die Entfernung des alten Betonbodens vorzunehmen, sondern danach auch gleich den neuen Boden zu gestalten und hierbei wiederum muss man stets berücksichtigen, dass hochwertige Arbeit ihren Preis hat: 500 bis 1000 Euro an Investitionen sollte man durchaus für den Abriss inklusive Miete der notwendigen Maschinen einkalkulieren.

Zu guter Letzt noch eine Warnung: Mit dem Aufmarsch schwerer Maschinerie im Garten sollte man sich von filigranen Schmuckelementen und sensiblen Pflanzen schon einmal prophylaktisch verabschieden – denn die Wahrscheinlichkeit, dass diese beim Abbruch in Mitleidenschaft gezogen werden, ist hoch und es wird so oder so zu einem ziemlichen Gemetzel auf dem Rasen oder vor der Einfahrt kommen. Auch darauf sollte man sich (zumindest emotional) gut vorbereiten.