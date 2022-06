So wird die Toilette zu eurem Lieblingszimmer

So gemütlich ihr es euch auch in eurem stillen Häuschen eingerichtet habt, wenn die Kloschüssel zu wünschen übrig lässt, könnt ihr auch den Rest vergessen. Ist auf eurem Klo keine bequeme Hockhaltung möglich? Ist die Klobrille zu kalt? Dann lohnt sich ein Blick hinüber in den Fernen Osten. Wer schon einmal in Japan war, kennt sie bestimmt, die sogenannten „Washlets“. Stellt euch vor, ihr geht an einem kalten Wintermorgen aufs Klo und eure Klobrille ist nicht kalt, sondern wohlig warm. Die modernen japanischen Toiletten bringen das zustande. Sie sind an Komfort kaum zu überbieten: Fernsteuerung, beheizte Klobrille, Wasserstrahl und integrierter Fön. Das Bedienungspanel ist für manchen anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, doch wenn ihr einmal den Dreh heraus habt, wollt ihr auf diesen vollautomatischen Luxus nie wieder verzichten. Und wenn ihr den Japanern in nichts nachstehen wollt, dann besorgt ihr euch gleich noch ein Gerät namens „Otohime“. Diese Erfindung übertönt während des Geschäfts unschöne Geräusche mit einem angenehmen Wasserplätschern und vermittelt euch das Gefühl, mitten in der Natur zu sitzen.