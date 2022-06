Bungalow wird Star der Nachbarschaft

Im offen gehaltenen Küchenbereich ist es nur ein Katzensprung zum Essplatz. Für die Einrichtung wurde ein schlichtes Modell von Esstisch gewählt, welches sich mit Holzplatte und Metallbeinen zeigt. Eine passende, lehnenlose Bank und zwei durchsichtige Stühle bieten all denjenigen Sitzgelegenheiten, die an der Bar in der Küche keinen Platz finden. Die Fensterfront sorgt auch hier für ein helles und luftiges Raumklima und ermöglicht dank Schiebeelement den Zutritt zur Terrasse. Wird gerade nicht gegessen, kann in diesem Bereich des Hauses auch gearbeitet werden. Nötige Lektüre und Utensilien hält das Regal hinter der Essgruppe bereit.