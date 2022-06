Eine Perle von Haus

Was für ein Wohnzimmer! Dieses hat es in sich, präsentiert es sich zum einen prunkvoll und fast schon märchenhaft, zum anderen gemütlich und in einer Kombination aus klassischen und modernen Zügen. Ob die antiken Möbel, die Bilder an der Wand, die Blumenarrangements oder der Kamin in der hochragenden Wand aus sichtbarem Beton – alles in allem zeugt die Zusammenstellung von einem besonderen, auserwählten Geschmack, der mehr als überzeugt.

Im hinteren Raum befindet sich die weitläufige Esstafel sowie die Treppe in modernem Design, die in einer Kombination aus weißen Stufen und gläsernem Geländer den Weg in das obere Stockwerk bereithält.