Passt die Farben im Kinderzimmer an die Persönlichkeit eures Nachwuchses an!

Keine Frage: vor allem die Farbe Lila ist Geschmackssache. Während sich manche Menschen überhaupt nicht für sie begeistern können, gehört sie für andere wiederum zu den klassischen „Must haves“ im Kinderzimmer. Das besondere an Lila ist vor allem, dass euch diese Nuance eine große Bandbreite an Möglichkeiten bietet. Ihr könnt sie sowohl in dunkel als auch in hell nutzen, ohne etwas von ihrem natürlichen Charme einzubüßen. Achtet jedoch immer darauf, dass ihr euch, gerade in etwas kleineren Räumen, nicht für einen allzu dunklen Ton entscheidet. Die Farbe im Kinderzimmer sollte sich nicht nur an den individuellen Geschmack, sondern selbstverständlich auch an die jeweilige Zimmergröße anpassen. Nur so entsteht ein überzeugendes Ambiente, das die Individualität eures Nachwuchses unterstreicht!