Garten gestalten mal anders: Wild ist jetzt angesagt!

Die Größe eines Gartens spielt bei geschickter Planung eigentlich keine Rolle. Selbst ein kleiner Garten kann durch schöne Beete mit wilden Blumen und Kräutern zu einem absoluten Traum werden. Wichtig ist, dass ihr den Garten in der Planungsphase einmal aufzeichnet und strukturiert. Soll es ausschließlich wilde Beete geben, die durch einen schönen Gartenweg erreichbar sind? Oder soll eine Rasenfläche etwas Platz zum Spielen für Kinder bieten? Eine Terrasse und eine Sitzecke sollten ebenfalls eingeplant werden, damit ihr die Pracht eurer grünen Oase so richtig genießen könnt. Während die Terrasse windgeschützt am Haus liegt, sollte die zweite Sitzecke an dem Punkt im Garten geplant werden, an dem die Sonne auch zu späterer Stunde noch scheint. So könnt ihr an warmen, sonnigen Tagen auch nach der Arbeit noch die Sonne genießen und die letzten Strahlen so richtig auskosten. Eine Skizze hilft euch dabei, den Garten nicht nur zu strukturieren, sondern auch die Materialmenge besser einschätzen zu können.