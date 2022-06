Wohnliche Ideen für deine Schlafzimmerwand

Allzu auffällige Farben und Muster auf Tapeten im Schlafzimmer waren in der Vergangenheit über einen langen Zeitraum hinweg verpönt. Weshalb eigentlich? Gerade große Räume eignen sich doch hervorragend, um gezielt mit Farben und Mustern zu spielen und diese – gerade an Wänden – optimal zur Geltung zu bringen. Wichtig ist es in diesem Zusammenhang lediglich, dass ihr euch nicht für allzu viele Farben bzw. unterschiedliche Designs entscheidet. Behaltet euch stets vor Augen, dass ihr mit der Wahl der Tapete in eurem Schlafzimmer eine langfristige Entscheidung trefft, mit deren Auswirkungen ihr jeden Tag aufs Neue in Berührung kommen werdet. Viele Tapetenmuster sind jedoch seitens der Designer mittlerweile so konzipiert, dass ihr euch an ihnen nur schwer sattsehen könnt. Plumpe Figuren wurden in diesem Zusammenhang längst von eleganten Designs abgelöst und passen sich optimal an eine bereits bestehende Ausstattung an. Vor allem der Mix aus einer farbenfrohen Tapete und hellen Möbeln im Schlafzimmer liegt in der heutigen Zeit voll im Trend.

Lest in unserem passenden Ideenbuch nach, wie ihr euer Schlafzimmer nach Feng Shui gestalten könnt.