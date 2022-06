Tapete im Bad? Eine geniale Idee!

Mittlerweile haben wir geklärt, dass Papiertapeten trotz ihrer feuchtigkeitsempfindlichen Oberfläche für die Gestaltung von Bädern genutzt werden können. Unsere Beispielfotos zeigten in diesem Zusammenhang Projekte unserer Experten, bei denen Tapeten im Badezimmer Wände verkleiden, die hinter Waschtischen und WCs vorbeiziehen. Doch auch an den nassesten Stellen sind sie zu finden, weshalb wir euch mit diesem Foto zu Tapeten im Duschbereich inspirieren möchten. Weshalb, verrät der erste Satz dieses Ideenbuchs, mit dem wir festhielten: Wer mit seiner Badezimmerdesign überzeugen will, sollte zu ungewöhnlichen Stilmitteln greifen. Der Duschbereich ist der vielleicht ungewöhnlichste Platz für eine Badezimmertapete. Gerade an dieser Stelle darf weder der Haftgrund noch das Papier versagen.

Um bei der Montage ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, gibt es folgende Möglichkeit: Die Fliesen werden im Bereich der Dusche komplett entfernt. Der darunter liegende Putz wird daraufhin so weit bearbeitet, bis die Fläche glatt, staubfrei, sauber und trocken ist. Mit Wandbelagskleber wird eine Tapete aufgekleistert, die im Idealfall aus den Verbundstoffen Latex oder Vinyl besteht. Abschließend wird die Fläche mit einem farblosen Spezialanstrich bedeckt, der Nässe zusätzlich abblockt. Da hierbei Tapeten im Badezimmer sehr stark Feuchtigkeit ausgesetzt sind, muss der schützende Anstrich in kurzen Abständen wiederholt werden. Aufregende Wandideen haben wir nicht nur zur Badgestaltung für euch, sondern auch für die weiteren Wohnräume. Zu finden in diesem Ideenbuch.