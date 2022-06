Badrenovierungen mit 7 inspirierenden vorher-nachher Beispielen

Oha, also dieses Bad war vor der Renovierung echt ein Härtefall. Wir können uns gar nicht entscheiden, was den Hauptpreis in der Kategorie Horror-Badausstattung gewinnt: die Vinyltapete in Fliesenoptik, die grüne Sanitärkeramik oder der rostbraune Fußboden. Dazu kam, dass der Nassraum – zugemüllt wie er war und ohne Spiegel – gar nicht richtig einsatzbereit war. Hier gab es wahrhaftig viel zu tun und so konnten sich die beauftragten Architekten einmal so richtig austoben.