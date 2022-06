Hilfreiche Tipps zum Dekorieren mit Mustern

In der Raumgestaltung lieben wir sie: Muster, die in farbenfrohen Formen Pepp in Einrichtungskonzepte bringen und zum Mittelpunkt des Wohnraums werden. Das Dekorieren mit Mustern birgt aber auch Gefahren, die diese Designs nach kurzer Zeit von Lieblings- zum Hassobjekt der Wohnung werden lassen. Gekonnte Inneneinrichtung setzt Dessins sparsam ein, wenn sie sich in besonders auffälligen Farben und Verzierungen darstellen. Weite Flächen werden mit Mustern dekoriert, deren Farbflächen geordnet und harmonisch auf den Betrachter wirken. Streifen und Schachbrettmuster fallen uns hierbei ein, die in Zweifarbenkombination auf Wohntextilien aller Art, Wänden oder Böden zum Einsatz kommen. Doch auch der Stilbruch mit diesen Regeln ist beim Dekorieren mit Mustern kein Fehler, wenn die Abweichung von der Norm eindrucksvoll inszeniert wird. Dann werden sich Dessins auf einmal nicht nur an Teppichen und Sofakissen zeigen, sondern plötzlich auf Klappsesseln oder in der Badezimmergestaltung zum wahren Blickfang werden. Mit diesem Ideenbuch zeigen wir euch, wie das Dekorieren mit Mustern jeden Einrichtungsstil bereichert. Wir werden uns anschauen, welche Designs aus der Vergangenheit bis heute überdauern, welche neuen Verzierung die Jetztzeit hervorbringt und wie sie sich in unserem Zuhause präsentieren.