Aufräumen für Faule: So geht's schnell und einfach

Beim Aufräumen kann alles schmutzige Geschirr, das sich in der Wohnung befindet, erst einmal in der Spüle verschwinden. Ist sämtlichen Geschirr in der Spüle, wird diese mit lauwarmem Wasser gefüllt, bis das Geschirr bedeckt ist. Erst, wenn das Wasser eingelassen ist, kann Geschirrspülmittel in der vom Hersteller angegebenen Menge in das Wasser gegeben werden. Das Geschirr kann mit Bürste, Schwamm oder Lappen abgewaschen werden. Zuerst kommen hierbei Gläser und Besteck an der Reihe, danach Teller und Tassen. Erst zum Schluss werden Töpfe und Pfannen abgewaschen. Das abgewaschene Geschirr wird in kaltem Wasser gespült. Es kann an der Luft getrocknet werden. So bleibt während des Trocknens Zeit, andere Zimmer aufzuräumen oder Tisch, Küchenoberflächen und Herd zu reinigen. Passt das Geschirr zum Trocknen nicht auf die hierfür vorgesehen Fläche, kann es auf der Arbeitsfläche auf einem trockenen Geschirrtuch trocknen.

