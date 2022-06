Feng Shui Gartengestaltung für Harmonie und Kraft

In der Gartenlehre nach Feng Shui werden jedem der fünf Elemente bestimmte Farben, Pflanzen, Formen und Materialien zugeordnet. Mehr Informationen über die fünf Elemente des Feng Shui, findet ihr in unserem passenden Ideenbuch. Die Ausrichtung des Gartens in Bezug zum Haus spielt eine sehr wichtige Rolle in der Feng Shui Gartengestaltung. Denn diese bestimmt darüber, welches Element im Garten dominant ist. Östlich und südöstlich ausgerichtete Gärten beispielsweise gehören zum Element des Holzes. Deshalb wachsen hier schlanke, hochwachsende und rankende Pflanzen besonders gut.

Springbrunnen gelten als aktivierend und dynamisierend. In der Feng Shui Gartengestaltung werden oft Wasser- und Holzelemente kombiniert. Grün steht für das Element Holz, Schwarz für Wasser, Gelb für Erde, Rot für Feuer und Weiß für Metall.