Whirpool im Garten: die schönsten Ideen

Durch die Bläschen werden die Durchblutung angeregt, Verspannungen gelockert und eventuelle Cellulite-Problemzönchen können sich in Luft auflösen. So ein Whirlpool im Garten kann also wahre Wunder wirken. In einem Whirlpool wie dem abgebildeten, mit herrlicher Aussicht auf den eigenen Garten, kann man auch im Regen ordentlich entspannen.