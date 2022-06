Traumhafte Ideen für den Gartenpool

Fangen wir mal gleich bei der malerischen Kulisse an. Ein Gartenpool bei dem tatsächlich die Aussicht mehr überzeugt, als der Garten drum herum ist dieser Pool von blueBase. Ein Gartenpool also, der sich in natürlicher Umgebung auch noch ganz natürlich verhält: Die Entwickler von blueBase konnten dank eines ausgeklügelten und patentierten Filtersystems für einen Gartenpool ganz ohne Chemie sorgen, denn er reinigt sich von selbst. Das erhöht natürlich das Badevergnügen für Kinder und ihre Eltern. Gereizte Augen oder Hautirritationen durch Chlorwasser gehören so der Vergangenheit an. Dieser Pool ist wie ein natürlicher See mit gesundem und sogar vitalisierendem Wasser.