Das Blumenhaus

Beginnen wir unsere Hausbesichtigung in der Küche, an die direkt ein Essbereich angrenzt. Die gesamte Breite wird von einer schokobraunen Schrankwand ausgefüllt, die die Elektrogeräte integriert. Parallel dazu ordnet sich eine Kochinsel an. Der Kern wird von einem weißen Rahmen umspannt. Dadurch entsteht ein starker Kontrast, der den Raum belebt. Der runde Tisch wird von transparenten Stühlen gesäumt, die den Namen Ghost tragen und von dem Designer Philippe Starck stammen.