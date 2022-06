Norddeutsche Gelassenheit

Im Inneren wurde das Projekt barrierefrei gestaltet, sodass es als Ferienhaus für einen großen Kundenkreis nutzbar ist. Breite Durchgänge und der Verzicht auf unnötige Stufen machen die Fortbewegung im Haus zum Kinderspiel. Strahlend weiße Wände, die zum Teil von hellen Holzpanelen abgelöst werden, wirken frisch und lassen Modernität und Gemütlichkeit in die Innenräume einziehen. Die weiße Küchenzeile passt sich hervorragend in die Wand ein. Dadurch steht die graue Kücheninsel mehr im Fokus und verweist in Form- und Farbgebung auf das großzügige Ecksofa, das allen Feriengästen einen bequemen Sitzplatz bietet.