Schwarz-weiß bauen in Rekordzeit

Eingefasst in einem schwarzen, rechtwinkligen Rahmen, stellt die Küche einen prägnanten Punkt dar. Weitergeführt wird die Farbigkeit im Esstisch, der zentral im Raum lagert. Eine notwendige Abmilderung des Schwarz wird mithilfe des weißen Bodens geschaffen, der sich über die gesamten Etage erstreckt. Abgerundet wird die Kulisse mit einer Brettstapeldecke, die sichtbar blieb und für Behaglichkeit sorgt. Das Thema Holz wird in der Möblierung aufgegriffen und wiederholt sich in den Treppen und Türen. Direkten Zugang erhält man von der Küche auf eine Terrasse über die geschosshohen Schiebetüren.