10 brandheiße Feuerstellen, die deinen Garten perfekt machen

Kamine sind nur etwas fürs Wohnzimmer? Von wegen! Unsere Experten von Soutschek Ofenfeuer holen die gemütliche Feuerstelle jetzt nach draußen und zeigen uns, wie genial ein Kamin im Garten oder auf der Terrasse wirken kann. Auf dem Foto sehen wir das Modell Pharos, das auch an kühlen Tagen für ein gemütliches Beisammensein im Freien sorgt. Der Name dieses schicken Kamins stammt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet Leuchtturm. Und tatsächlich handelt es sich dabei um einen Turm, in dem Feuer gemacht wird. Pharos ist abschließbar, wetterbeständig und dank solider Räder flexibel einsetzbar. Außerdem gibt es die 6 mm starke Außenhaut aus Gussaluminium in verschiedenen Farben – was will man mehr?!